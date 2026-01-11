- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
44 (88.00%)
Negociações com perda:
6 (12.00%)
Melhor negociação:
30.08 USD
Pior negociação:
-38.94 USD
Lucro bruto:
312.51 USD (20 933 pips)
Perda bruta:
-97.43 USD (5 555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (65.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.10 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
35 (70.00%)
Negociações curtas:
15 (30.00%)
Fator de lucro:
3.21
Valor esperado:
4.30 USD
Lucro médio:
7.10 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-68.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.82 USD (2)
Crescimento mensal:
43.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
68.82 USD (9.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários