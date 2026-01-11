SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Karunia Adi Scalping
Karunia Adi Sholichin

Karunia Adi Scalping

Karunia Adi Sholichin
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
44 (88.00%)
Negociações com perda:
6 (12.00%)
Melhor negociação:
30.08 USD
Pior negociação:
-38.94 USD
Lucro bruto:
312.51 USD (20 933 pips)
Perda bruta:
-97.43 USD (5 555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (65.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.10 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
35 (70.00%)
Negociações curtas:
15 (30.00%)
Fator de lucro:
3.21
Valor esperado:
4.30 USD
Lucro médio:
7.10 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-68.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.82 USD (2)
Crescimento mensal:
43.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
68.82 USD (9.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 215
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.08 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +65.80 USD
Máxima perda consecutiva: -68.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar