Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
2.64 USD
Худший трейд:
-2.35 USD
Общая прибыль:
6.10 USD (5 142 pips)
Общий убыток:
-2.93 USD (2 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (3.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.73 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.49%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-0.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.35 USD (1)
Прирост в месяц:
1.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.35 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.22% (2.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|AUDUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2
|AUDUSDm
|0
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|2.4K
|AUDUSDm
|-9
|GBPUSDm
|86
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.64 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.73 USD
Макс. убыток в серии: -0.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
