- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
2.64 USD
最悪のトレード:
-2.35 USD
総利益:
6.10 USD (5 142 pips)
総損失:
-2.93 USD (2 672 pips)
最大連続の勝ち:
2 (3.73 USD)
最大連続利益:
3.73 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.49%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-0.98 USD
最大連続の負け:
2 (-0.58 USD)
最大連続損失:
-2.35 USD (1)
月間成長:
1.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.35 USD (1.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.22% (2.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|AUDUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|2
|AUDUSDm
|0
|GBPUSDm
|1
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|2.4K
|AUDUSDm
|-9
|GBPUSDm
|86
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.64 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.73 USD
最大連続損失: -0.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
9
66%
100%
2.08
0.35
USD
USD
1%
1:200