Van Dai Hoang

X1000000

Van Dai Hoang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
2.64 USD
Schlechtester Trade:
-2.35 USD
Bruttoprofit:
6.10 USD (5 142 pips)
Bruttoverlust:
-2.93 USD (2 672 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (3.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.73 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.49%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.35 USD (1.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.22% (2.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 6
AUDUSDm 2
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 2
AUDUSDm 0
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 2.4K
AUDUSDm -9
GBPUSDm 86
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.64 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.