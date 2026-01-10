SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X1000000
Van Dai Hoang

X1000000

Van Dai Hoang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
2.64 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
6.10 USD (5 142 pips)
Perdita lorda:
-2.93 USD (2 672 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.73 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.35 USD (1)
Crescita mensile:
1.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.35 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.22% (2.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 6
AUDUSDm 2
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 2
AUDUSDm 0
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 2.4K
AUDUSDm -9
GBPUSDm 86
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.64 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
