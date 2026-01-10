信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X1000000
Van Dai Hoang

X1000000

Van Dai Hoang
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
2.64 USD
最差交易:
-2.35 USD
毛利:
6.10 USD (5 142 pips)
毛利亏损:
-2.93 USD (2 672 pips)
最大连续赢利:
2 (3.73 USD)
最大连续盈利:
3.73 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.49%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
1.35
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-0.98 USD
最大连续失误:
2 (-0.58 USD)
最大连续亏损:
-2.35 USD (1)
每月增长:
1.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.35 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.22% (2.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 6
AUDUSDm 2
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 2
AUDUSDm 0
GBPUSDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 2.4K
AUDUSDm -9
GBPUSDm 86
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.64 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.73 USD
最大连续亏损: -0.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
X1000000
每月30 USD
0%
0
0
USD
203
USD
1
0%
9
66%
100%
2.08
0.35
USD
1%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载