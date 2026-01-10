- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
2.64 USD
最差交易:
-2.35 USD
毛利:
6.10 USD (5 142 pips)
毛利亏损:
-2.93 USD (2 672 pips)
最大连续赢利:
2 (3.73 USD)
最大连续盈利:
3.73 USD (2)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.49%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
1.35
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-0.98 USD
最大连续失误:
2 (-0.58 USD)
最大连续亏损:
-2.35 USD (1)
每月增长:
1.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.35 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.22% (2.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|AUDUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|2
|AUDUSDm
|0
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|2.4K
|AUDUSDm
|-9
|GBPUSDm
|86
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.64 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.73 USD
最大连续亏损: -0.58 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
9
66%
100%
2.08
0.35
USD
USD
1%
1:200