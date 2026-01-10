SeñalesSecciones
Van Dai Hoang

X1000000

Van Dai Hoang
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
2.64 USD
Peor transacción:
-2.35 USD
Beneficio Bruto:
6.10 USD (5 142 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.93 USD (2 672 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (3.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.73 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.49%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-0.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.35 USD (1.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.22% (2.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 6
AUDUSDm 2
GBPUSDm 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 2
AUDUSDm 0
GBPUSDm 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 2.4K
AUDUSDm -9
GBPUSDm 86
  • Deposit load
  • Reducción
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
