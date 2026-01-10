- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
2.64 USD
Pior negociação:
-2.35 USD
Lucro bruto:
6.10 USD (5 142 pips)
Perda bruta:
-2.93 USD (2 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (3.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.73 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.49%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-0.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.35 USD (1)
Crescimento mensal:
1.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.35 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.22% (2.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|AUDUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|2
|AUDUSDm
|0
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|2.4K
|AUDUSDm
|-9
|GBPUSDm
|86
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
