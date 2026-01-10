- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
2.64 USD
최악의 거래:
-2.35 USD
총 수익:
6.10 USD (5 142 pips)
총 손실:
-2.93 USD (2 672 pips)
연속 최대 이익:
2 (3.73 USD)
연속 최대 이익:
3.73 USD (2)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
18.49%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
1.35
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
1.02 USD
평균 손실:
-0.98 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.58 USD)
연속 최대 손실:
-2.35 USD (1)
월별 성장률:
1.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.35 USD (1.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.22% (2.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|AUDUSDm
|2
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|2
|AUDUSDm
|0
|GBPUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|2.4K
|AUDUSDm
|-9
|GBPUSDm
|86
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.64 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.73 USD
연속 최대 손실: -0.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
9
66%
100%
2.08
0.35
USD
USD
1%
1:200