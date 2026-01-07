СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Arkad EA
Artsiom Rekets

Arkad EA

Artsiom Rekets
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-3.88 USD
Общая прибыль:
5.26 USD (529 pips)
Общий убыток:
-4.77 USD (427 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.44 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-2.39 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.88 USD (1)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
3.89 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -3.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика