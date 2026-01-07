- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-3.88 USD
Общая прибыль:
5.26 USD (529 pips)
Общий убыток:
-4.77 USD (427 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.44 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-2.39 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.88 USD (1)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
3.89 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -3.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов