- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
-3.88 USD
毛利:
5.26 USD (529 pips)
毛利亏损:
-4.77 USD (427 pips)
最大连续赢利:
4 (3.44 USD)
最大连续盈利:
3.44 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.13
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.75 USD
平均损失:
-2.39 USD
最大连续失误:
1 (-3.88 USD)
最大连续亏损:
-3.88 USD (1)
每月增长:
0.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.97 USD
最大值:
3.89 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.00 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.44 USD
最大连续亏损: -3.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
