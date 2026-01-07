信号部分
Arkad EA

Artsiom Rekets
0条评论
3
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
-3.88 USD
毛利:
5.26 USD (529 pips)
毛利亏损:
-4.77 USD (427 pips)
最大连续赢利:
4 (3.44 USD)
最大连续盈利:
3.44 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.13
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.75 USD
平均损失:
-2.39 USD
最大连续失误:
1 (-3.88 USD)
最大连续亏损:
-3.88 USD (1)
每月增长:
0.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.97 USD
最大值:
3.89 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.00 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.44 USD
最大连续亏损: -3.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
没有评论
