SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Arkad EA
Artsiom Rekets

Arkad EA

Artsiom Rekets
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
2.00 USD
Schlechtester Trade:
-3.88 USD
Bruttoprofit:
5.26 USD (529 pips)
Bruttoverlust:
-4.77 USD (427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (3.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.44 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-3.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.88 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.97 USD
Maximaler:
3.89 USD (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.00 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
noch 38 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
