Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
2.00 USD
Schlechtester Trade:
-3.88 USD
Bruttoprofit:
5.26 USD (529 pips)
Bruttoverlust:
-4.77 USD (427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (3.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.44 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-3.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.88 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.97 USD
Maximaler:
3.89 USD (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Bester Trade: +2.00 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
