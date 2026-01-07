シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Arkad EA
Artsiom Rekets

Arkad EA

Artsiom Rekets
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
-3.88 USD
総利益:
5.26 USD (529 pips)
総損失:
-4.77 USD (427 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.44 USD)
最大連続利益:
3.44 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
0.75 USD
平均損失:
-2.39 USD
最大連続の負け:
1 (-3.88 USD)
最大連続損失:
-3.88 USD (1)
月間成長:
0.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.97 USD
最大の:
3.89 USD (3.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.44 USD
最大連続損失: -3.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 より多く...
レビューなし
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
