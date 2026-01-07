- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
2.00 USD
최악의 거래:
-3.88 USD
총 수익:
5.26 USD (529 pips)
총 손실:
-4.77 USD (427 pips)
연속 최대 이익:
4 (3.44 USD)
연속 최대 이익:
3.44 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
0.75 USD
평균 손실:
-2.39 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.88 USD)
연속 최대 손실:
-3.88 USD (1)
월별 성장률:
0.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.97 USD
최대한의:
3.89 USD (3.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.00 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.44 USD
연속 최대 손실: -3.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
