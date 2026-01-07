시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Arkad EA
Artsiom Rekets

Arkad EA

Artsiom Rekets
0 리뷰
3
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
2.00 USD
최악의 거래:
-3.88 USD
총 수익:
5.26 USD (529 pips)
총 손실:
-4.77 USD (427 pips)
연속 최대 이익:
4 (3.44 USD)
연속 최대 이익:
3.44 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
0.75 USD
평균 손실:
-2.39 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.88 USD)
연속 최대 손실:
-3.88 USD (1)
월별 성장률:
0.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.97 USD
최대한의:
3.89 USD (3.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.00 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.44 USD
연속 최대 손실: -3.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오