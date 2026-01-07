SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Arkad EA
Artsiom Rekets

Arkad EA

Artsiom Rekets
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
2.00 USD
Peor transacción:
-3.88 USD
Beneficio Bruto:
5.26 USD (529 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.77 USD (427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
0.75 USD
Pérdidas medias:
-2.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.88 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.97 USD
Máxima:
3.89 USD (3.85%)
Reducción relativa:
De balance:
3.85% (3.89 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
No hay comentarios
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
