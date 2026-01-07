СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Burning Grid iFunds 85K Scale Up 2
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 85K Scale Up 2

Magma Software Solutions UG
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 0%
iFunds-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
53.79 USD (856 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (53.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.79 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
66.70%
Макс. загрузка депозита:
0.73%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.38 USD
Средняя прибыль:
5.38 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.23% (193.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 5
CADCHF 2
NZDCHF 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 4
CADCHF 32
NZDCHF 10
USDJPY 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 379
CADCHF 101
NZDCHF 123
USDJPY 253
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +53.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

iFunds Live Signal


07.01.2026

Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11

--------------------------------------------------------------------------

13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 16:45
Share of trading days is too low
2026.01.15 16:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 09:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 09:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 09:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Burning Grid iFunds 85K Scale Up 2
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
85K
USD
1
100%
10
100%
67%
n/a
5.38
USD
0%
1:100
