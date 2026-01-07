- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
53.79 USD (856 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (53.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.79 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
66.70%
Макс. загрузка депозита:
0.73%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.38 USD
Средняя прибыль:
5.38 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.23% (193.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|32
|NZDCHF
|10
|USDJPY
|8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|379
|CADCHF
|101
|NZDCHF
|123
|USDJPY
|253
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +53.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
