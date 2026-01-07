- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
18.52 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
53.79 USD (856 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
10 (53.79 USD)
샤프 비율:
0.90
거래 활동:
66.70%
최대 입금량:
0.73%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
5.38 USD
평균 이익:
5.38 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
월별 성장률:
0.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.23% (193.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|32
|NZDCHF
|10
|USDJPY
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|379
|CADCHF
|101
|NZDCHF
|123
|USDJPY
|253
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.52 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +53.79 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "iFunds-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
리뷰 없음
