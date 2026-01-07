- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.52 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
53.79 USD (856 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (53.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.79 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
66.70%
Massimo carico di deposito:
0.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.38 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.23% (193.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|32
|NZDCHF
|10
|USDJPY
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|379
|CADCHF
|101
|NZDCHF
|123
|USDJPY
|253
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.52 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +53.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "iFunds-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
