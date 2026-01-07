SinaisSeções
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 85K Scale Up 2

Magma Software Solutions UG
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
iFunds-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
53.79 USD (856 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (53.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.79 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
66.70%
Depósito máximo carregado:
0.73%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
5.38 USD
Lucro médio:
5.38 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.23% (193.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 5
CADCHF 2
NZDCHF 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 4
CADCHF 32
NZDCHF 10
USDJPY 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 379
CADCHF 101
NZDCHF 123
USDJPY 253
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +53.79 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

iFunds Live Signal


07.01.2026

Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11

--------------------------------------------------------------------------

13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


