Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
53.79 USD (856 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (53.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.79 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
66.70%
Depósito máximo carregado:
0.73%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
5.38 USD
Lucro médio:
5.38 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.23% (193.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|32
|NZDCHF
|10
|USDJPY
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|379
|CADCHF
|101
|NZDCHF
|123
|USDJPY
|253
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +53.79 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
Sem comentários
