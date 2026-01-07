- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
18.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
53.79 USD (856 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (53.79 USD)
最大連続利益:
53.79 USD (10)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
66.70%
最大入金額:
0.73%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.38 USD
平均利益:
5.38 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.23% (193.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|USDJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|32
|NZDCHF
|10
|USDJPY
|8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|379
|CADCHF
|101
|NZDCHF
|123
|USDJPY
|253
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.52 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +53.79 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"iFunds-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
0%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
1
100%
10
100%
67%
n/a
5.38
USD
USD
0%
1:100