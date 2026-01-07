- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
20.31 USD
Худший трейд:
-10.33 USD
Общая прибыль:
40.29 USD (206 549 pips)
Общий убыток:
-35.03 USD (115 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.31 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.39%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
20.15 USD
Средний убыток:
-5.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-33.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.84 USD (5)
Прирост в месяц:
2.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.84 USD (11.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.69% (33.84 USD)
По эквити:
5.60% (14.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +20.31 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.31 USD
Макс. убыток в серии: -33.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
USD
12%
1:200