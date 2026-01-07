СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
20.31 USD
Худший трейд:
-10.33 USD
Общая прибыль:
40.29 USD (206 549 pips)
Общий убыток:
-35.03 USD (115 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.31 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.39%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
20.15 USD
Средний убыток:
-5.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-33.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.84 USD (5)
Прирост в месяц:
2.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.84 USD (11.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.69% (33.84 USD)
По эквити:
5.60% (14.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.31 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.31 USD
Макс. убыток в серии: -33.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
