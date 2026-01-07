- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
20.31 USD
Worst Trade:
-10.33 USD
Profitto lordo:
40.29 USD (206 549 pips)
Perdita lorda:
-35.03 USD (115 265 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.39%
Massimo carico di deposito:
3.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
20.15 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.84 USD (5)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.84 USD (11.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.69% (33.84 USD)
Per equità:
5.60% (14.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.31 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.31 USD
Massima perdita consecutiva: -33.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
USD
12%
1:200