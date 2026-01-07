SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
20.31 USD
Worst Trade:
-10.33 USD
Profitto lordo:
40.29 USD (206 549 pips)
Perdita lorda:
-35.03 USD (115 265 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.39%
Massimo carico di deposito:
3.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
20.15 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.84 USD (5)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.84 USD (11.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.69% (33.84 USD)
Per equità:
5.60% (14.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.31 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.31 USD
Massima perdita consecutiva: -33.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One At A Time
30USD al mese
2%
0
0
USD
256
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
12%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.