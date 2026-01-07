信号部分
信号 / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
20.31 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
40.29 USD (206 549 pips)
毛利亏损:
-35.03 USD (115 265 pips)
最大连续赢利:
1 (20.31 USD)
最大连续盈利:
20.31 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.39%
最大入金加载:
3.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.16
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
20.15 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
5 (-33.84 USD)
最大连续亏损:
-33.84 USD (5)
每月增长:
2.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.84 USD (11.69%)
相对跌幅:
结余:
11.69% (33.84 USD)
净值:
5.60% (14.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.31 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.31 USD
最大连续亏损: -33.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
没有评论
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
