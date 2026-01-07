- 成长
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
20.31 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
40.29 USD (206 549 pips)
毛利亏损:
-35.03 USD (115 265 pips)
最大连续赢利:
1 (20.31 USD)
最大连续盈利:
20.31 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.39%
最大入金加载:
3.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.16
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
20.15 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
5 (-33.84 USD)
最大连续亏损:
-33.84 USD (5)
每月增长:
2.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.84 USD (11.69%)
相对跌幅:
结余:
11.69% (33.84 USD)
净值:
5.60% (14.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.31 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.31 USD
最大连续亏损: -33.84 USD
