- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
2 (25.00%)
손실 거래:
6 (75.00%)
최고의 거래:
20.31 USD
최악의 거래:
-10.33 USD
총 수익:
40.29 USD (206 549 pips)
총 손실:
-35.03 USD (115 265 pips)
연속 최대 이익:
1 (20.31 USD)
연속 최대 이익:
20.31 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.39%
최대 입금량:
3.90%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.16
롱(주식매수):
6 (75.00%)
숏(주식차입매도):
2 (25.00%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
20.15 USD
평균 손실:
-5.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-33.84 USD)
연속 최대 손실:
-33.84 USD (5)
월별 성장률:
2.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.84 USD (11.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.69% (33.84 USD)
자본금별:
5.60% (14.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.31 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +20.31 USD
연속 최대 손실: -33.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
USD
12%
1:200