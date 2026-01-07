SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
20.31 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
40.29 USD (206 549 pips)
Perda bruta:
-35.03 USD (115 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (20.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.31 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.39%
Depósito máximo carregado:
3.90%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
20.15 USD
Perda média:
-5.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-33.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.84 USD (5)
Crescimento mensal:
2.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.84 USD (11.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.69% (33.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (14.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.31 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.31 USD
Máxima perda consecutiva: -33.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
