Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
20.31 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
40.29 USD (206 549 pips)
Perda bruta:
-35.03 USD (115 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (20.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.31 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.39%
Depósito máximo carregado:
3.90%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
20.15 USD
Perda média:
-5.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-33.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.84 USD (5)
Crescimento mensal:
2.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.84 USD (11.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.69% (33.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (14.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.31 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.31 USD
Máxima perda consecutiva: -33.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
USD
12%
1:200