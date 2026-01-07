SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
20.31 USD
Peor transacción:
-10.33 USD
Beneficio Bruto:
40.29 USD (206 549 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.03 USD (115 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (20.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.31 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.39%
Carga máxima del depósito:
3.90%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
6 (75.00%)
Transacciones Cortas:
2 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
20.15 USD
Pérdidas medias:
-5.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-33.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.84 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.84 USD (11.69%)
Reducción relativa:
De balance:
11.69% (33.84 USD)
De fondos:
5.60% (14.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.31 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +20.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
