Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
20.31 USD
Peor transacción:
-10.33 USD
Beneficio Bruto:
40.29 USD (206 549 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.03 USD (115 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (20.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.31 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.39%
Carga máxima del depósito:
3.90%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
6 (75.00%)
Transacciones Cortas:
2 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
20.15 USD
Pérdidas medias:
-5.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-33.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.84 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.84 USD (11.69%)
Reducción relativa:
De balance:
11.69% (33.84 USD)
De fondos:
5.60% (14.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +20.31 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +20.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
