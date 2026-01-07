- Wachstum
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
20.31 USD
Schlechtester Trade:
-10.33 USD
Bruttoprofit:
40.29 USD (206 549 pips)
Bruttoverlust:
-35.03 USD (115 265 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (20.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.31 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.39%
Max deposit load:
3.90%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
6 (75.00%)
Short-Positionen:
2 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-33.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.84 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.84 USD (11.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.69% (33.84 USD)
Kapital:
5.60% (14.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.31 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
