SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / One At A Time
Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
20.31 USD
Schlechtester Trade:
-10.33 USD
Bruttoprofit:
40.29 USD (206 549 pips)
Bruttoverlust:
-35.03 USD (115 265 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (20.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.31 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.39%
Max deposit load:
3.90%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
6 (75.00%)
Short-Positionen:
2 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-33.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.84 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.84 USD (11.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.69% (33.84 USD)
Kapital:
5.60% (14.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.31 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
One At A Time
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
256
USD
1
0%
8
25%
99%
1.15
0.66
USD
12%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.