Duc Hoang Vu

One At A Time

Duc Hoang Vu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
20.31 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
40.29 USD (206 549 pips)
総損失:
-35.03 USD (115 265 pips)
最大連続の勝ち:
1 (20.31 USD)
最大連続利益:
20.31 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.39%
最大入金額:
3.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
20.15 USD
平均損失:
-5.84 USD
最大連続の負け:
5 (-33.84 USD)
最大連続損失:
-33.84 USD (5)
月間成長:
2.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.84 USD (11.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.69% (33.84 USD)
エクイティによる:
5.60% (14.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
JP225 4
BTCUSD 2
US500 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
JP225 7
BTCUSD 10
US500 -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
JP225 -4.5K
BTCUSD 100K
US500 -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.31 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +20.31 USD
最大連続損失: -33.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
レビューなし
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください