トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
20.31 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
40.29 USD (206 549 pips)
総損失:
-35.03 USD (115 265 pips)
最大連続の勝ち:
1 (20.31 USD)
最大連続利益:
20.31 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.39%
最大入金額:
3.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
20.15 USD
平均損失:
-5.84 USD
最大連続の負け:
5 (-33.84 USD)
最大連続損失:
-33.84 USD (5)
月間成長:
2.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.84 USD (11.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.69% (33.84 USD)
エクイティによる:
5.60% (14.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225
|4
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225
|7
|BTCUSD
|10
|US500
|-12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225
|-4.5K
|BTCUSD
|100K
|US500
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
