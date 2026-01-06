- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
42 (79.24%)
Убыточных трейдов:
11 (20.75%)
Лучший трейд:
25.61 USD
Худший трейд:
-26.16 USD
Общая прибыль:
223.99 USD (174 342 pips)
Общий убыток:
-106.38 USD (77 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (123.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
54.54%
Макс. загрузка депозита:
44.04%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
31 (58.49%)
Коротких трейдов:
22 (41.51%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
5.33 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-61.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.71 USD (6)
Прирост в месяц:
58.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 USD
Максимальная:
62.81 USD (22.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.74% (62.37 USD)
По эквити:
14.94% (44.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|117
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|97K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
