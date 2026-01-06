СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pluto
Van Chung Mai

Pluto

Van Chung Mai
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 59%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
42 (79.24%)
Убыточных трейдов:
11 (20.75%)
Лучший трейд:
25.61 USD
Худший трейд:
-26.16 USD
Общая прибыль:
223.99 USD (174 342 pips)
Общий убыток:
-106.38 USD (77 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (123.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.78 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
54.54%
Макс. загрузка депозита:
44.04%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
31 (58.49%)
Коротких трейдов:
22 (41.51%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
5.33 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-61.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.71 USD (6)
Прирост в месяц:
58.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 USD
Максимальная:
62.81 USD (22.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.74% (62.37 USD)
По эквити:
14.94% (44.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 117
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 97K
USDCHF 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.61 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +123.78 USD
Макс. убыток в серии: -61.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.38 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 66
Exness-MT5Real15
1.80 × 25
Exness-MT5Real
3.60 × 10
XMGlobal-MT5 10
10.50 × 2
XMGlobal-MT5 5
10.50 × 2
FXGT-Live2
11.00 × 2
Exness-MT5Real8
12.15 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Нет отзывов
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.