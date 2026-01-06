- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
41 (78.84%)
손실 거래:
11 (21.15%)
최고의 거래:
25.61 USD
최악의 거래:
-26.16 USD
총 수익:
201.66 USD (169 876 pips)
총 손실:
-105.50 USD (77 542 pips)
연속 최대 이익:
21 (123.78 USD)
연속 최대 이익:
123.78 USD (21)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
65.13%
최대 입금량:
39.40%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.53
롱(주식매수):
30 (57.69%)
숏(주식차입매도):
22 (42.31%)
수익 요인:
1.91
기대수익:
1.85 USD
평균 이익:
4.92 USD
평균 손실:
-9.59 USD
연속 최대 손실:
6 (-61.71 USD)
연속 최대 손실:
-61.71 USD (6)
월별 성장률:
48.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.22 USD
최대한의:
62.81 USD (22.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.74% (62.37 USD)
자본금별:
11.62% (24.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|96
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|92K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.61 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +123.78 USD
연속 최대 손실: -61.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 200 USD
48%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
1
0%
52
78%
65%
1.91
1.85
USD
USD
23%
1:200