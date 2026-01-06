SegnaliSezioni
Van Chung Mai

Pluto

Van Chung Mai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2026 5%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.30 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.98 USD (9 969 pips)
Perdita lorda:
-0.42 USD
Vincite massime consecutive:
2 (9.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.51
Attività di trading:
98.22%
Massimo carico di deposito:
26.41%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
43.45
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
23.76
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
0.22 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.01% (20.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.30 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
