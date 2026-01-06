- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
42 (79.24%)
損失トレード:
11 (20.75%)
ベストトレード:
25.61 USD
最悪のトレード:
-26.16 USD
総利益:
223.99 USD (174 342 pips)
総損失:
-106.05 USD (77 542 pips)
最大連続の勝ち:
21 (123.78 USD)
最大連続利益:
123.78 USD (21)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
57.48%
最大入金額:
44.04%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
31 (58.49%)
短いトレード:
22 (41.51%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
5.33 USD
平均損失:
-9.64 USD
最大連続の負け:
6 (-61.71 USD)
最大連続損失:
-61.71 USD (6)
月間成長:
58.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 USD
最大の:
62.81 USD (22.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.74% (62.37 USD)
エクイティによる:
14.94% (44.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|117
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|97K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.61 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +123.78 USD
最大連続損失: -61.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
59%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
1
0%
53
79%
57%
2.11
2.23
USD
USD
23%
1:200