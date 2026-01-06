- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
42 (79.24%)
Negociações com perda:
11 (20.75%)
Melhor negociação:
25.61 USD
Pior negociação:
-26.16 USD
Lucro bruto:
223.99 USD (174 342 pips)
Perda bruta:
-106.05 USD (77 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (123.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.78 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
57.48%
Depósito máximo carregado:
44.04%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
31 (58.49%)
Negociações curtas:
22 (41.51%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
5.33 USD
Perda média:
-9.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-61.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.71 USD (6)
Crescimento mensal:
58.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 USD
Máximo:
62.81 USD (22.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.74% (62.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.94% (44.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|117
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|97K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sem comentários
