Van Chung Mai

Pluto

Van Chung Mai
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2026 59%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
42 (79.24%)
Negociações com perda:
11 (20.75%)
Melhor negociação:
25.61 USD
Pior negociação:
-26.16 USD
Lucro bruto:
223.99 USD (174 342 pips)
Perda bruta:
-106.05 USD (77 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (123.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.78 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
57.48%
Depósito máximo carregado:
44.04%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
31 (58.49%)
Negociações curtas:
22 (41.51%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
5.33 USD
Perda média:
-9.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-61.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.71 USD (6)
Crescimento mensal:
58.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 USD
Máximo:
62.81 USD (22.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.74% (62.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.94% (44.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 52
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 117
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 97K
USDCHF 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.61 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +123.78 USD
Máxima perda consecutiva: -61.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.38 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 66
Exness-MT5Real15
1.80 × 25
Exness-MT5Real
3.60 × 10
XMGlobal-MT5 10
10.50 × 2
XMGlobal-MT5 5
10.50 × 2
FXGT-Live2
11.00 × 2
Exness-MT5Real8
12.15 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Sem comentários
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
