SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Pluto
Van Chung Mai

Pluto

Van Chung Mai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 59%
Exness-MT5Real8
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
42 (79.24%)
Verlusttrades:
11 (20.75%)
Bester Trade:
25.61 USD
Schlechtester Trade:
-26.16 USD
Bruttoprofit:
223.99 USD (174 342 pips)
Bruttoverlust:
-106.05 USD (77 542 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (123.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
123.78 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
57.48%
Max deposit load:
44.04%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.88
Long-Positionen:
31 (58.49%)
Short-Positionen:
22 (41.51%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-61.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.71 USD (6)
Wachstum pro Monat :
58.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.22 USD
Maximaler:
62.81 USD (22.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.74% (62.37 USD)
Kapital:
14.94% (44.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 52
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 117
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 97K
USDCHF 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.61 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.38 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 66
Exness-MT5Real15
1.80 × 25
Exness-MT5Real
3.60 × 10
XMGlobal-MT5 10
10.50 × 2
XMGlobal-MT5 5
10.50 × 2
FXGT-Live2
11.00 × 2
Exness-MT5Real8
12.15 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 14:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 14:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Share of trading days is too low
2026.01.06 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pluto
200 USD pro Monat
59%
0
0
USD
318
USD
1
0%
53
79%
57%
2.11
2.23
USD
23%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.