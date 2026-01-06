- Wachstum
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
42 (79.24%)
Verlusttrades:
11 (20.75%)
Bester Trade:
25.61 USD
Schlechtester Trade:
-26.16 USD
Bruttoprofit:
223.99 USD (174 342 pips)
Bruttoverlust:
-106.05 USD (77 542 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (123.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
123.78 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
57.48%
Max deposit load:
44.04%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.88
Long-Positionen:
31 (58.49%)
Short-Positionen:
22 (41.51%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-61.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.71 USD (6)
Wachstum pro Monat :
58.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.22 USD
Maximaler:
62.81 USD (22.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.74% (62.37 USD)
Kapital:
14.94% (44.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|117
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|97K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.61 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
