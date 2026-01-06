- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
42 (79.24%)
亏损交易:
11 (20.75%)
最好交易:
25.61 USD
最差交易:
-26.16 USD
毛利:
223.99 USD (174 342 pips)
毛利亏损:
-106.05 USD (77 542 pips)
最大连续赢利:
21 (123.78 USD)
最大连续盈利:
123.78 USD (21)
夏普比率:
0.31
交易活动:
57.48%
最大入金加载:
44.04%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.88
长期交易:
31 (58.49%)
短期交易:
22 (41.51%)
利润因子:
2.11
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
5.33 USD
平均损失:
-9.64 USD
最大连续失误:
6 (-61.71 USD)
最大连续亏损:
-61.71 USD (6)
每月增长:
58.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.22 USD
最大值:
62.81 USD (22.90%)
相对跌幅:
结余:
22.74% (62.37 USD)
净值:
14.94% (44.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|117
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|97K
|USDCHF
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.61 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +123.78 USD
最大连续亏损: -61.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 66
|
Exness-MT5Real15
|1.80 × 25
|
Exness-MT5Real
|3.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 10
|10.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|10.50 × 2
|
FXGT-Live2
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|12.15 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
59%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
1
0%
53
79%
57%
2.11
2.23
USD
USD
23%
1:200