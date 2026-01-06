- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
6.62 AUD
Худший трейд:
-927.25 AUD
Общая прибыль:
20.22 AUD (1 381 pips)
Общий убыток:
-2 632.19 AUD (292 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (20.22 AUD)
Макс. прибыль в серии:
20.22 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.87
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.15%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
8 (100.00%)
Профит фактор:
0.01
Мат. ожидание:
-326.50 AUD
Средняя прибыль:
5.06 AUD
Средний убыток:
-658.05 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 554.03 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2 554.03 AUD (4)
Прирост в месяц:
-4.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 632.03 AUD
Максимальная:
2 632.03 AUD (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.39% (2 632.03 AUD)
По эквити:
18.74% (11 229.72 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +6.62 AUD
Худший трейд: -927 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.22 AUD
Макс. убыток в серии: -2 554.03 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
