Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
6.62 AUD
Pior negociação:
-927.25 AUD
Lucro bruto:
20.22 AUD (1 381 pips)
Perda bruta:
-2 632.19 AUD (292 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (20.22 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
20.22 AUD (4)
Índice de Sharpe:
-0.87
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.15%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
8 (100.00%)
Fator de lucro:
0.01
Valor esperado:
-326.50 AUD
Lucro médio:
5.06 AUD
Perda média:
-658.05 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 554.03 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 554.03 AUD (4)
Crescimento mensal:
-4.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 632.03 AUD
Máximo:
2 632.03 AUD (4.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.39% (2 632.03 AUD)
Pelo Capital Líquido:
18.74% (11 229.72 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.62 AUD
Pior negociação: -927 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +20.22 AUD
Máxima perda consecutiva: -2 554.03 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
57K
AUD
AUD
1
100%
8
50%
100%
0.00
-326.50
AUD
AUD
19%
1:500