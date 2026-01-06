- Wachstum
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
4 (50.00%)
Verlusttrades:
4 (50.00%)
Bester Trade:
6.62 AUD
Schlechtester Trade:
-927.25 AUD
Bruttoprofit:
20.22 AUD (1 381 pips)
Bruttoverlust:
-2 632.19 AUD (292 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (20.22 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.22 AUD (4)
Sharpe Ratio:
-0.87
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.15%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
8 (100.00%)
Profit-Faktor:
0.01
Mathematische Gewinnerwartung:
-326.50 AUD
Durchschnittlicher Profit:
5.06 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-658.05 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 554.03 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 554.03 AUD (4)
Wachstum pro Monat :
-4.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 632.03 AUD
Maximaler:
2 632.03 AUD (4.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.39% (2 632.03 AUD)
Kapital:
18.74% (11 229.72 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.62 AUD
Schlechtester Trade: -927 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.22 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 554.03 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
