리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-MT5 0.38 × 24 ICMarketsSC-MT5-2 0.50 × 2 Ava-Real 1-MT5 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.83 × 6 VantageFX-Live 0.88 × 8 Darwinex-Live 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.00 × 1 Exness-MT5Real 1.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.23 × 1685 AdmiralMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarkets-Live 3.00 × 1 XM.COM-MT5 5.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live02 6.00 × 1 RoboForex-MetaTrader 5 8.22 × 18 RoboForex-Pro 9.00 × 1 XMGlobal-MT5 10.00 × 1