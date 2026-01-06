- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
6.62 AUD
최악의 거래:
-927.25 AUD
총 수익:
20.22 AUD (1 381 pips)
총 손실:
-2 632.19 AUD (292 pips)
연속 최대 이익:
4 (20.22 AUD)
연속 최대 이익:
20.22 AUD (4)
샤프 비율:
-0.87
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.15%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
8 (100.00%)
수익 요인:
0.01
기대수익:
-326.50 AUD
평균 이익:
5.06 AUD
평균 손실:
-658.05 AUD
연속 최대 손실:
4 (-2 554.03 AUD)
연속 최대 손실:
-2 554.03 AUD (4)
월별 성장률:
-4.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 632.03 AUD
최대한의:
2 632.03 AUD (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.39% (2 632.03 AUD)
자본금별:
18.74% (11 229.72 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.62 AUD
최악의 거래: -927 AUD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +20.22 AUD
연속 최대 손실: -2 554.03 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
57K
AUD
AUD
1
100%
8
50%
100%
0.00
-326.50
AUD
AUD
19%
1:500