- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
6.62 AUD
最差交易:
-927.25 AUD
毛利:
20.22 AUD (1 381 pips)
毛利亏损:
-2 632.19 AUD (292 pips)
最大连续赢利:
4 (20.22 AUD)
最大连续盈利:
20.22 AUD (4)
夏普比率:
-0.87
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.15%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.99
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
8 (100.00%)
利润因子:
0.01
预期回报:
-326.50 AUD
平均利润:
5.06 AUD
平均损失:
-658.05 AUD
最大连续失误:
4 (-2 554.03 AUD)
最大连续亏损:
-2 554.03 AUD (4)
每月增长:
-4.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 632.03 AUD
最大值:
2 632.03 AUD (4.39%)
相对跌幅:
结余:
4.39% (2 632.03 AUD)
净值:
18.74% (11 229.72 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.62 AUD
最差交易: -927 AUD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +20.22 AUD
最大连续亏损: -2 554.03 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
57K
AUD
AUD
1
100%
8
50%
100%
0.00
-326.50
AUD
AUD
19%
1:500