- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
6.62 AUD
最悪のトレード:
-927.25 AUD
総利益:
20.22 AUD (1 381 pips)
総損失:
-2 632.19 AUD (292 pips)
最大連続の勝ち:
4 (20.22 AUD)
最大連続利益:
20.22 AUD (4)
シャープレシオ:
-0.87
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.15%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
8 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.01
期待されたペイオフ:
-326.50 AUD
平均利益:
5.06 AUD
平均損失:
-658.05 AUD
最大連続の負け:
4 (-2 554.03 AUD)
最大連続損失:
-2 554.03 AUD (4)
月間成長:
-4.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 632.03 AUD
最大の:
2 632.03 AUD (4.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.39% (2 632.03 AUD)
エクイティによる:
18.74% (11 229.72 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.62 AUD
最悪のトレード: -927 AUD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +20.22 AUD
最大連続損失: -2 554.03 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
57K
AUD
AUD
1
100%
8
50%
100%
0.00
-326.50
AUD
AUD
19%
1:500