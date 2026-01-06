- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
6.62 AUD
Peor transacción:
-927.25 AUD
Beneficio Bruto:
20.22 AUD (1 381 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 632.19 AUD (292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (20.22 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.22 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.87
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.15%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
8 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.01
Beneficio Esperado:
-326.50 AUD
Beneficio medio:
5.06 AUD
Pérdidas medias:
-658.05 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 554.03 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 554.03 AUD (4)
Crecimiento al mes:
-4.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 632.03 AUD
Máxima:
2 632.03 AUD (4.39%)
Reducción relativa:
De balance:
4.39% (2 632.03 AUD)
De fondos:
18.74% (11 229.72 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
Mejor transacción: +6.62 AUD
Peor transacción: -927 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +20.22 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 554.03 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
VantageFX-Live
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 1685
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.22 × 18
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|10.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
57K
AUD
AUD
1
100%
8
50%
100%
0.00
-326.50
AUD
AUD
19%
1:500