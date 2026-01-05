СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aurx EA
Leonid Arkhipov

Aurx EA

Leonid Arkhipov
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.22 USD (426 pips)
Общий убыток:
-0.04 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (4.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
104.50
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
105.50
Мат. ожидание:
4.22 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 93...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика