Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.22 USD (426 pips)
Общий убыток:
-0.04 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (4.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
104.50
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
105.50
Мат. ожидание:
4.22 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Нет отзывов