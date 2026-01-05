信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aurx EA
Leonid Arkhipov

Aurx EA

Leonid Arkhipov
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.22 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
4.22 USD (426 pips)
毛利亏损:
-0.04 USD
最大连续赢利:
1 (4.22 USD)
最大连续盈利:
4.22 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
104.50
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
105.50
预期回报:
4.22 USD
平均利润:
4.22 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
0.04 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.22 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +4.22 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
93 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册