SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Aurx EA
Leonid Arkhipov

Aurx EA

Leonid Arkhipov
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.22 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
4.22 USD (426 pips)
Perda bruta:
-0.04 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (4.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.22 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
104.50
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
105.50
Valor esperado:
4.22 USD
Lucro médio:
4.22 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
0.04 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.22 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +4.22 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
93 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar