シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aurx EA
Leonid Arkhipov

Aurx EA

Leonid Arkhipov
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.22 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
4.22 USD (426 pips)
総損失:
-0.04 USD
最大連続の勝ち:
1 (4.22 USD)
最大連続利益:
4.22 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
104.50
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
105.50
期待されたペイオフ:
4.22 USD
平均利益:
4.22 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
0.04 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.22 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +4.22 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
93 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録