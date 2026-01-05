- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
327 (83.41%)
Убыточных трейдов:
65 (16.58%)
Лучший трейд:
12.62 USD
Худший трейд:
-17.42 USD
Общая прибыль:
415.60 USD (48 699 pips)
Общий убыток:
-172.56 USD (14 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (66.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.78 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.59%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.30
Длинных трейдов:
221 (56.38%)
Коротких трейдов:
171 (43.62%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-18.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.31 USD (2)
Прирост в месяц:
8.18%
Годовой прогноз:
99.27%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
21.51 USD (3.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.76% (21.71 USD)
По эквити:
1.25% (12.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|241
|AUDCADxx
|136
|AUDNZDxx
|15
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|66
|AUDCADxx
|167
|AUDNZDxx
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|9.9K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.62 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.78 USD
Макс. убыток в серии: -18.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Стратегия ConnectGain BR Forex - Moderate, разработанная ведущей копи-трейдинговой компанией на бразильском рынке, ориентирована на долгосрочную стабильность. Мы используем дробное открытие позиций и работаем с активами, специально отобранными для данного подхода. Торговля на старших таймфреймах обеспечивает высокую надежность и строгий риск-менеджмент для наших клиентов.
Нет отзывов
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
994
USD
USD
14
98%
392
83%
100%
2.40
0.62
USD
USD
4%
1:500