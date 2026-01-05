SeñalesSecciones
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Moderado

Fabio Leonidas
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
337 (82.80%)
Transacciones Irrentables:
70 (17.20%)
Mejor transacción:
12.62 USD
Peor transacción:
-17.42 USD
Beneficio Bruto:
433.15 USD (51 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-191.37 USD (17 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (66.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.78 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.87%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.24
Transacciones Largas:
221 (54.30%)
Transacciones Cortas:
186 (45.70%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
1.29 USD
Pérdidas medias:
-2.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-18.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.26%
Pronóstico anual:
88.11%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
21.51 USD (3.72%)
Reducción relativa:
De balance:
3.76% (21.71 USD)
De fondos:
9.03% (89.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 151
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 66
AUDCADxx 166
AUDNZDxx 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 23K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.62 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 73
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +66.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Desarrollada por la empresa líder en copy trading del mercado brasileño, ConnectGain BR Forex - Moderado se centra en la consistencia a largo plazo. Nuestra estrategia utiliza el dimensionamiento de posiciones fraccionadas y se enfoca en activos seleccionados específicamente para este enfoque. Al operar en marcos de tiempo (timeframes) mayores, garantizamos una mayor confiabilidad y una gestión de riesgos robusta para nuestros clientes.
No hay comentarios
