Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Moderado

Fabio Leonidas
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
327 (83.41%)
Perte trades:
65 (16.58%)
Meilleure transaction:
12.62 USD
Pire transaction:
-17.42 USD
Bénéfice brut:
415.60 USD (48 699 pips)
Perte brute:
-172.56 USD (14 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (66.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.78 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.30
Longs trades:
221 (56.38%)
Courts trades:
171 (43.62%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
1.27 USD
Perte moyenne:
-2.65 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-18.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.18%
Prévision annuelle:
99.27%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 USD
Maximal:
21.51 USD (3.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.76% (21.71 USD)
Par fonds propres:
1.79% (17.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADxx 66
AUDCADxx 167
AUDNZDxx 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.62 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 73
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +66.78 USD
Perte consécutive maximale: -18.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Moderate focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ConnectGain BR Forex Moderado
30 USD par mois
38%
0
0
USD
994
USD
14
98%
392
83%
100%
2.40
0.62
USD
4%
1:500
Copier

