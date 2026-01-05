シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ConnectGain BR Forex Moderado
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Moderado

Fabio Leonidas
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
392
利益トレード:
327 (83.41%)
損失トレード:
65 (16.58%)
ベストトレード:
12.62 USD
最悪のトレード:
-17.42 USD
総利益:
415.60 USD (48 699 pips)
総損失:
-172.56 USD (14 760 pips)
最大連続の勝ち:
73 (66.78 USD)
最大連続利益:
66.78 USD (73)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.59%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.30
長いトレード:
221 (56.38%)
短いトレード:
171 (43.62%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
13 (-18.43 USD)
最大連続損失:
-21.31 USD (2)
月間成長:
8.18%
年間予想:
99.27%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
21.51 USD (3.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.76% (21.71 USD)
エクイティによる:
1.63% (16.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 66
AUDCADxx 167
AUDNZDxx 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.62 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 73
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.78 USD
最大連続損失: -18.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Moderate focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ConnectGain BR Forex Moderado
30 USD/月
38%
0
0
USD
994
USD
14
98%
392
83%
100%
2.40
0.62
USD
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください